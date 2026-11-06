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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородский губернатор сообщил о погибшем и троих раненых в результате атак ВСУ

По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы в результате удара беспилотника по коммерческому объекту в Белгородском округе 25 октября. Также за прошедшие сутки в Шебекинском округе получили ранения три мирных жителя. Один из пострадавших находится на лечении в медучреждении. Об этом глава региона сообщил 6 ноября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В областном оперативном штабе уточнили, что один мужчина был ранен в результате удара дрона по автомобилю в селе Маломихайловка — он отпущен домой после оказания медпомощи. Второй пострадал при атаке дрона в городе Шебекино, этого пациента поместили в местную ЦРБ. Третий пострадавший получил акубаротравму в результате обстрела — мужчина самостоятельно обратился в больницу.

Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 109 раз. Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 113 беспилотников.

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза. Погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок. Еще 13 человек получили ранения.
Денис Данилов