Белгородский губернатор сообщил о погибшем и троих раненых в результате атак ВСУ

В областном оперативном штабе уточнили, что один мужчина был ранен в результате удара дрона по автомобилю в селе Маломихайловка — он отпущен домой после оказания медпомощи. Второй пострадал при атаке дрона в городе Шебекино, этого пациента поместили в местную ЦРБ. Третий пострадавший получил акубаротравму в результате обстрела — мужчина самостоятельно обратился в больницу.