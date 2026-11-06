Белгородский губернатор сообщил о погибшем и троих раненых в результате атак ВСУ
По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы в результате удара беспилотника по коммерческому объекту в Белгородском округе 25 октября. Также за прошедшие сутки в Шебекинском округе получили ранения три мирных жителя. Один из пострадавших находится на лечении в медучреждении. Об этом глава региона сообщил 6 ноября.
В областном оперативном штабе уточнили, что один мужчина был ранен в результате удара дрона по автомобилю в селе Маломихайловка — он отпущен домой после оказания медпомощи. Второй пострадал при атаке дрона в городе Шебекино, этого пациента поместили в местную ЦРБ. Третий пострадавший получил акубаротравму в результате обстрела — мужчина самостоятельно обратился в больницу.
Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 109 раз. Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 113 беспилотников.