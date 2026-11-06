Гостиницу Межуниверситетского кампуса в Тюмени откроют 8 февраля
В Тюмени планируют 8 февраля 2027 года открыть гостиничный комплекс Межуниверситетского кампуса, сообщил в своем канале в мессенджере Max губернатор Тюменской области Александр Моор. В эту дату отмечается День российской науки.
О планах на открытие глава региона рассказал на заседании федерального штаба по проектам создания кампусов под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В данный момент готовность объекта превышает 99%. «В 12-этажном отеле — 70 номеров для научно-педагогических работников и гостей города. Идут отделочные работы, поставляется мебель. На втором этапе возведем четыре студенческие гостиницы, а еще технопарк, учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, центр поддержки талантливой молодежи и спорткомплекс»,— сообщил господин Моор.
Межуниверситетский кампус мирового уровня возводится на берегу озера Круглое в Тюмени. Он объединит пять ведущих вузов региона, включая Тюменский государственный университет. Образовательные программы кампуса ориентированы на подготовку специалистов для ключевых отраслей региона — нефтегазовой и аграрной промышленности, медицины, а также сфер информатизации и технологического инжиниринга.
Строительство гостиницы началось в 2024 году — она предназначена для проживания преподавателей. При этом она станет первым объектом Межуниверситетского кампуса. В планах реализации кампуса — возведение еще девяти объектов. Проект строительства его второй очереди получил положительное заключение госэкспертизы в июне. К активной фазе строительства планировалось приступить в июле. Закончить строительство всех объектов предполагается в 2028 году.