Гостиницу Межуниверситетского кампуса в Тюмени откроют 8 февраля

О планах на открытие глава региона рассказал на заседании федерального штаба по проектам создания кампусов под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В данный момент готовность объекта превышает 99%. «В 12-этажном отеле — 70 номеров для научно-педагогических работников и гостей города. Идут отделочные работы, поставляется мебель. На втором этапе возведем четыре студенческие гостиницы, а еще технопарк, учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, центр поддержки талантливой молодежи и спорткомплекс»,— сообщил господин Моор.