Первым объектом межуниверситетского кампуса Тюмени станет гостиница

Первый объект межуниверситетского кампуса в Тюмени — гостиница для преподавателей — готов на 82%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор. Обсуждение реализации проекта прошло на совещании, которое проводил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Строительство мы начали в 2024 году. Первый объект — гостиница для преподавателей. На данный момент возведены все монолитные конструкции, выполнена кладка внешних и внутренних стен. Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж отопительных приборов, завершается сборка фасадных конструкций, разводка внутренних инженерных сетей», — сообщил господин Моор в своих соцсетях.

В скором времени рабочие планируют приступить к благоустройству территории. В планах реализации кампуса — возведение еще девяти объектов. Государственная экспертиза проходит проектно-сметную документацию. Окончание строительства планируется в 2028 году.