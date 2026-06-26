Главгосэкспертиза одобрила строительство второй очереди тюменского кампуса
Проект строительства второй очереди межуниверситетского кампуса в Тюмени получил положительное заключение госэкспертизы, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. По его словам, к активной фазе строительства приступят в июле.
По данным Главгосэкспертизы, общая площадь объектов второго этапа составит около 150,6 тыс. кв. м. По словам главного эксперта проекта Дмитрия Федорина, на втором этапе планируется строительство 10 объектов научно-образовательной и социальной инфраструктуры. В их числе — учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, центр поддержки и развития талантливой молодежи (ПиРТМ), четыре студенческих общежития, физкультурно-оздоровительный комплекс и вспомогательные здания.
Отмечается, что центр ПиРТМ будет рассчитан более чем на 800 обучающихся и предназначен для работы с одаренными школьниками, добившихся особых успехов в области точных, естественных наук и информационно-коммуникационных технологий. В учебно-лабораторном корпусе будут размещены 15 лабораторий.
Межуниверситетский кампус мирового уровня возводится на берегу озера Круглое в Тюмени. Он объединит пять ведущих вузов региона, включая Тюменский государственный университет. Образовательные программы кампуса ориентированы на подготовку специалистов для ключевых отраслей региона — нефтегазовой и аграрной промышленности, медицины, а также сфер информатизации и технологического инжиниринга.
Строительство кампуса началось в 2024 году. Ранее сообщалось, что первый объект кампуса — гостиница для преподавателей — готов на 82%.