Новосибирский «Локомотив» победил в первом домашнем матче волейбольной Суперлиги

В других матчах первенства 5 ноября кемеровский «Кузбасс» обыграл «Ярославич» (3:1), а красноярский «Енисей» уступил «Зениту-Казань» (0:3). В первых пяти турах сразу пять команд одержали по четыре победы. В их числе — «Локомотив».