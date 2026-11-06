Новосибирский «Локомотив» победил в первом домашнем матче волейбольной Суперлиги
Волейболисты новосибирского «Локомотива» провели первый матч на своей «Локомотив Арене» в чемпионате российской Суперлиги сезона 2026/2027. Железнодорожники встречались с «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).
Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23). Капитан «Локомотива» Федор Воронков набрал больше всего очков в составе команды — 13. «Первый матч на домашней арене в красно-зеленой форме провел аргентинский связующий команды Лучано де Чекко»,— отметила пресс-служба новосибирского клуба.
В других матчах первенства 5 ноября кемеровский «Кузбасс» обыграл «Ярославич» (3:1), а красноярский «Енисей» уступил «Зениту-Казань» (0:3). В первых пяти турах сразу пять команд одержали по четыре победы. В их числе — «Локомотив».