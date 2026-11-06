Осужденный за истязание мальчика Далера на Урале переведен в колонию-поселение

В прошлом году суд приговорил опекуна Далера Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима по делу об его убийстве. Она признана виновной не только в убийстве, но и в десятках эпизодов незаконного лишения свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и других преступлениях. СКР считает, что ребенок был ей неприятен из-за его национальности, поэтому она вместе с племянником своего супруга Даниилом Егольниковым истязала и пытала ребенка — по версии обвинения, мальчика регулярно били, связывали и надолго опускали в ванну с холодной водой.