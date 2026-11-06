Осужденный за истязание мальчика Далера на Урале переведен в колонию-поселение
Верхотурский районный суд перевел в колонию-поселение Даниила Егольникова, осужденного за издевательства над мальчиком Далером, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Представитель исправительного учреждения и прокурор 2 ноября поддержали ходатайство осужденного, учтя его поведение во время отбывания наказания.
В прошлом году суд приговорил опекуна Далера Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима по делу об его убийстве. Она признана виновной не только в убийстве, но и в десятках эпизодов незаконного лишения свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и других преступлениях. СКР считает, что ребенок был ей неприятен из-за его национальности, поэтому она вместе с племянником своего супруга Даниилом Егольниковым истязала и пытала ребенка — по версии обвинения, мальчика регулярно били, связывали и надолго опускали в ванну с холодной водой.
Егольников 28 июля 2025 года был признан виновным в 11 эпизодах по п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п.п. «г», «е» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего группой лиц). Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.