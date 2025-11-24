Опекуну утвердили срок

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) оставил без изменения решение Свердловского облсуда, приговорившего Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима, а ее племянника Даниила Егольникова к пяти годам колонии общего режима, по делу об убийстве мальчика Далера. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, приговор первой инстанции вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 28 июля 2025 года Свердловский областной суд приговорил Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Суд признал ее виновной в 61 преступном эпизоде по п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), 49 эпизодах по п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), пяти эпизодах по п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), трех эпизодах по ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление), по п.п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) обвиняемую освободили от наказания из-за истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Прокурор Свердловской области Борис Крылов запрашивал для нее максимально возможное наказание — 25 лет колонии. По решению суда с Вероники Наумовой взыскан 1 млн руб. моральной компенсации в пользу биологического отца погибшего мальчика Далера.

Даниила Егольникова, племянника ее супруга, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в 11 эпизодах по п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п.п. «г», «е» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего группой лиц).

Резонансная история произошла летом 2023 года. Вероника Наумова, опекавшая мальчика с декабря 2019 года по декабрь 2022 года, в июне 2023 года заявила о пропаже ребенка. Три дня его искали волонтеры и силовики. Вскоре тело мальчика нашли в спортивной сумке в гараже, который арендовала Наумова.

СКР считает, что ребенок был ей неприятен из-за его национальности, поэтому она вместе с племянником своего супруга Даниилом Егольниковым истязала и пытала ребенка — по версии обвинения, мальчика регулярно били, связывали и надолго опускали в ванну с холодной водой. Согласно гособвинению, Наумова запрещала Далеру выходить на улицу, гулять, общаться и играть с другими детьми, жившими в соседних домах. Помимо этого, она лишила его возможности на постоянной основе посещать детский сад.

По данным следствия, в день убийства Наумова связала мальчику ноги скотчем и несколько раз ударила его по голове и телу металлической ложкой для обуви, после чего утопила ребенка в ванной. После его смерти она продолжала получать на него выплаты — общая сумма превышала 100 тыс. руб.

«Труп ребенка длительное время находился замурованным в полиэтилене, в связи с чем произошли резкие гнилостные изменения, в связи с чем при первоначальной экспертизе не удалось установить точную причину смерти. Вторая экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия»,— рассказывал следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Кибардин.

Вину Вероника Наумова признала только в том, что незаконно получала выплаты, все другие обвинения она отрицала. Даниил Егольников полностью признал свою вину.

Артем Путилов