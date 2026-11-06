Балет «Лебединое озеро», хоккейный матч и «Отверженные» в кино
Куда сходить в Сочи 6, 7 и 8 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут посмотреть кинопремьеры, сходить на балет и спектакль, а также поболеть за местную команду на хоккейном матче. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
Какие спектакли посетить
6 ноября в 19:00 на сцене Зимнего театра покажут балет «Лебединое озеро». Принц Зигфрид замечает в небе стаю лебедей и отправляется за ними на охоту к лесному озеру. Там он видит, как одна из птиц превращается в прекрасную девушку Одетту, и влюбляется в нее. Одновременно выясняется, что она и ее подруги прокляты злым колдуном Ротбартом.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)
«Новый театр Сочи» 7 ноября в 18:00 покажет спектакль «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. Действие комедии происходит в небольшом областном русском городе. Молодая, красивая и богатая вдова Купавина мечтает о счастье и любви. Властная и честолюбивая помещица Мурзавецкая пытается завладеть собственностью Купавиной, подчинить себе молодую вдову и женить на ней своего беспутного племянника.
Стоимость билетов — 1900 руб. (16+)
В Зимнем театре 7 ноября в 19:00 — балет «Дон Кихот». В одноименном романе испанского писателя Сервантеса рассказывается о подвигах во имя добра и справедливости странствующего рыцаря «печального образа» Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы. В основу либретто взят один эпизод романа, в котором отважный рыцарь совершает добрый поступок, помогая молодым влюбленным Китри и Базилю обрести свое счастье вопреки воле отца.
Стоимость билетов — от 1700 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Сочи в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийную драму «Плетеный муж». Рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Еще одна достойная внимания киноновинка — франко-бельгийская мелодрама «Отверженные». Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Он старается стать достойным человеком и однажды добивается почти всего, о чем мечтает: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах начались показы американского боевика «Зверь». Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
8 ноября в 17:00 во Дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч. На поле встретятся клубы «Сочи» и «Динамо Мн».
Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)