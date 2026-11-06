В Горном Алтае подтвердили наличие первого найденного в регионе метеорита

Камень подобрал местный житель в 2005 году. «Нашедший хотел было освидетельствовать или продать находку, но, столкнувшись с мошенниками, оставил ее у себя на долгие 20 лет. В 2025 году он передал его в дар Виктору Лихачеву — руководителю творческого объединения “Самоцветы” в селе Верх-Уймон»,— говорится в сообщении новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН.