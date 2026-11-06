Управление МЧС по Алтайскому краю получило нового руководителя
Врио начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю стал 50-летний Алексей Кветков. Приказ о его назначении размещен на сайте спасательного ведомства.
Алексей Кветков родился в Омске. Он окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище, Омский юридический институт МВД, Омскую академию МВД, Академию государственной противопожарной службы МЧС. До перевода в Алтайский край занимал должность замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области.
Полковник Кветков награжден медалями «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За отличие в службе» трех степеней.
Предшественник Алексея Кветкова на посту руководителя ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Александр Макаров сейчас возглавляет департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России.