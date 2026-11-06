«Авангард» в овертайме обыграл лидера Западной конференции

Основное время закончилось со счетом 1:1, причем оба гола были забиты только в середине третьего периода. Сначала отличился игрок хозяев Максим Лажуа, а затем Прохор Полтапов счет сравнял. Победу «Авангарду» в овертайме принес Константин Окулов, завершивший выход омичей «два в один».