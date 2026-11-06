«Авангард» в овертайме обыграл лидера Западной конференции
Победу омичам принес бросок Константина Окулова
Победа над лидером Западной конференции — московским ЦСКА — позволила «Авангарду» переместиться с девятого места в Восточной конференции сразу на пятое. Матч прошел в Омске 5 ноября.
Основное время закончилось со счетом 1:1, причем оба гола были забиты только в середине третьего периода. Сначала отличился игрок хозяев Максим Лажуа, а затем Прохор Полтапов счет сравнял. Победу «Авангарду» в овертайме принес Константин Окулов, завершивший выход омичей «два в один».
«Авангард», как и казанский «Ак Барс», набрал 24 очка. Лишь на одно больше у астанинского «Барыса». Впереди же на «Востоке» с некоторым отрывом идут магнитогорский «Металлург» (38 очков) и нижнекамский «Нефтехимик» (29).