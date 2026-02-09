Гонконгский медиамагнат Лай осужден на 20 лет тюрьмы за призывы к мятежу

Суд Гонконга приговорил к 20 годам тюремного заключения медиамагната Джимми Лая. Его признали виновным в сговоре с иностранными силами с целью «падения Коммунистической партии Китая», а также публикации материалов, подстрекавших к мятежу против китайских властей.

Как передает Reuters, к срокам от шести до 10 лет также приговорены шестеро бывших сотрудников закрытой газеты Джимми Лая Apple Daily. Судьи при оглашении приговора назвали сговор с иностранными силами «хорошо спланированным» и «преднамеренным».

На прениях, которые прошли 13 января, сторона защиты просила суд Гонконга о более мягком наказании. Судья Алекс Ли заявлял, что согласно закону о нацбезопасности за такие преступления Джимми Лаю грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Медиамагнат виновным себя не признал.

78-летний Джимми Лай был арестован в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, который принят в Китае после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. За эти годы медиамагнат уже был осужден за несколько менее тяжких преступлений.

За судебным процессом, который с декабря 2023 года проводили трое судей без участия присяжных, следили в США, странах ЕС и Великобритании, подданным которой остается Гонконг. В середине октября 2025 года на встрече в Южной Корее президент США Дональд Трамп попросил лидера КНР Си Цзиньпина освободить Джимми Лая, но ответа не получил.

Эрнест Филипповский