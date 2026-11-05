Российские компании сокращают программы долгосрочной мотивации работников
За последний год в России сократилась доля компаний, в которых программы долгосрочной мотивации были доступны не только руководителям, но и ключевым сотрудникам. Одновременно часть предприятий увеличила срок до первой выплаты вознаграждения участникам таких программ, а ключевые цели, от достижения которых зависят бонусы, стали жестче привязывать к показателям внутренней эффективности бизнеса.
По мнению экспертов, это отражает как неуверенность компаний в росте производства, так и постепенное ослабление конкуренции за кадры на рынке труда. Однако говорить об окончании кадрового дефицита явно преждевременно: в массовых отраслях нехватка работников сохраняется, а демографические ограничения продолжат влиять на рынок труда как минимум до конца десятилетия», полагают специалисты.