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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
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Российские компании сокращают программы долгосрочной мотивации работников

За последний год в России сократилась доля компаний, в которых программы долгосрочной мотивации были доступны не только руководителям, но и ключевым сотрудникам. Одновременно часть предприятий увеличила срок до первой выплаты вознаграждения участникам таких программ, а ключевые цели, от достижения которых зависят бонусы, стали жестче привязывать к показателям внутренней эффективности бизнеса.
По мнению экспертов, это отражает как неуверенность компаний в росте производства, так и постепенное ослабление конкуренции за кадры на рынке труда. Однако говорить об окончании кадрового дефицита явно преждевременно: в массовых отраслях нехватка работников сохраняется, а демографические ограничения продолжат влиять на рынок труда как минимум до конца десятилетия», полагают специалисты.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сотрудникам сужают горизонты».