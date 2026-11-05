Разработчик систем безопасности «Рубеж» приобрел офис на западе Москвы
«Рубеж», российский разработчик интеллектуальных систем безопасности, приобрел 5 тыс. кв. м офисной недвижимости в офисном здании «Upside Кунцево» на западе Москвы. Об этом рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости.
В девелоперской Upside Development (собственник «Upside Кунцево») факт сделки подтвердили и добавили, что речь идет о покупке трех этажей в бизнес-центре. По словам заместителя гендиректора по коммерческим вопросам Upside Development Юрия Когана, крупные компании все чаще выбирают покупку офисных пространств, уделяя особое внимание готовности помещений.
В «Рубеже» не ответили на запрос “Ъ”. В компании Remain, которую на рынке называют консультантом сделки, отказались от комментариев.
Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова оценивает сделку в 3,5 млрд руб. По оценке партнера Ricci Дмитрия Антонова, покупка такого объема офисных площадей могла обойтись компании в 2,9–3 млрд руб., руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич говорит о 2,5–2,8 млрд руб.