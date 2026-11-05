Разработчик систем безопасности «Рубеж» приобрел офис на западе Москвы

В девелоперской Upside Development (собственник «Upside Кунцево») факт сделки подтвердили и добавили, что речь идет о покупке трех этажей в бизнес-центре. По словам заместителя гендиректора по коммерческим вопросам Upside Development Юрия Когана, крупные компании все чаще выбирают покупку офисных пространств, уделяя особое внимание готовности помещений.