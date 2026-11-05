Рынок кибербезопасности в 2026 году достигнет 455,4 млрд рублей
Совокупный объем рынка информбезопасности (ИБ) в 2026 году достигнет 455,4 млрд руб., что на 20,8% больше, чем в 2025 году (377,1 млрд руб.), прогнозируют аналитики MWS Cloud. Самым крупным сегментом станет программное обеспечение с объемом 216,5 млрд руб., рынок ИТ-услуг в области ИБ составит 167 млрд руб., а аппаратное обеспечение — 71,9 млрд руб.
При этом в ГК Bi.Zone прогнозируют рост рынка лишь на 10–15%. По словам заместителя директора группы Константина Левина, конкуренция обостряется, но открывает новые возможности для развития рынка. Переход на российское ПО как основной драйвер развития рынка «теряет актуальность», но уступает место развитию угроз и осознанной потребности бизнеса в киберустойчивости. На этом фоне, по словам директора по развитию бизнеса компании «Гарда» Василия Посконина, расширяется покрытие инфраструктуры заказчиков средствами защиты. По его оценке, сейчас рынок растет скорее не горизонтально — за счет новых заказчиков, а вертикально — за счет компаний, которые уже знакомы с ИБ-продуктами и начинают более активно их использовать.
Наиболее быстрорастущими направлениями в сегменте ПО остаются системы защиты веб-приложений (WAF), которые в среднем растут на 53,2% в год, а также SIEM-системы — на 40,7%, приводят данные в MWS Cloud. Ключевыми драйверами в сегменте аналитики называют регуляторные требования, рост штрафов за утечки персональных данных и переход заказчиков к более продвинутым средствам защиты. «ИИ существенно ускоряет не только развитие цифровых сервисов, но и появление новых киберугроз. Атаки становятся более быстрыми, масштабными и адаптивными, поэтому прежнего подхода к защите периметра уже недостаточно»,— отметил гендиректор MWS Павел Воронин.