Суд в Ставрополе назначил землеустроительную экспертизу в деле о вреде почве на 144 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края отложил на 22 декабря 2026 года рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Асфальто-бетонные смеси» (Ессентуки). Ведомство требует взыскать с дорожной компании 144,61 млн рублей за несанкционированное складирование отходов при ремонте федеральной трассы Р-217 «Кавказ».
Согласно определению суда, разбирательство перенесено для предоставления сторонами дополнительных доказательств. Суд предложил ответчику провести в рамках дела судебную землеустроительную экологическую экспертизу.
Истец — Росприроднадзор — обвиняет подрядчика в причинении вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. По версии ведомства, компания складировала отходы производства и потребления, образовавшиеся при ремонте участка Ставрополь-Невинномысск, на земельном участке с кадастровым номером 26:15:000000:3316. В деле участвует Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура, а также ряд третьих лиц, включая министерство природных ресурсов Ставропольского края и ФГБУ «Управление мелиорации земель».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Асфальто-бетонные смеси» зарегистрировано в 2003 года в г. Ессентуки. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Рафаэль Овсепян. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Суд обязал стороны предоставить все документы до 14 декабря 2026 года. Истцу предписано повторно уточнить исковые требования.
Стоит отметить, что это не первый крупный экологический иск к данной компании: в 2023 году ведомство уже пыталось взыскать с ООО «Асфальто-бетонные смеси» 186,8 млн рублей за захламление земель сельхозназначения.