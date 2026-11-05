Суд в Ставрополе назначил землеустроительную экспертизу в деле о вреде почве на 144 млн рублей

Истец — Росприроднадзор — обвиняет подрядчика в причинении вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. По версии ведомства, компания складировала отходы производства и потребления, образовавшиеся при ремонте участка Ставрополь-Невинномысск, на земельном участке с кадастровым номером 26:15:000000:3316. В деле участвует Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура, а также ряд третьих лиц, включая министерство природных ресурсов Ставропольского края и ФГБУ «Управление мелиорации земель».