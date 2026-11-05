В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников
В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА, в городе включены сирены. Жителей города призвали укрыться в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщили в мэрии Анапы.
Тем, кто находится дома, рекомендуют не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон и держаться подальше от окон и дверей. Пользоваться лифтом не следует.
Находящимся на улице советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или на подземной парковке. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах.
Водителям рекомендуют остановиться, покинуть автомобиль и найти капитальное укрытие. Если такой возможности нет, следует лечь на землю и отползти в безопасное место.
Жителей также призвали не публиковать в соцсетях фото и видео беспилотников, работы ПВО и специальных служб, поскольку противник может использовать эти сведения для корректировки действий. Остается дождаться отмены сигнала опасности и следить за сообщениями официальных источников.
Единый телефон оперативных служб — 112.