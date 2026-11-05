Бывший владелец «Родных полей» не смог оспорить взыскание 24 млрд рублей
Апелляционный суд отклонил жалобу бывшего владельца зернотрейдера «Родные поля» Петра Ходыкина и оставил без изменения решение Арбитражного суда Ростовской области, взыскавшего с предпринимателя 24 млрд рублей в пользу компании. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решение первой инстанции было вынесено 18 сентября 2026 года. Тогда суд признал недействительными ряд решений единственного участника ООО «Торговый дом «РИФ», принятых в июле–декабре 2023 года о распределении дивидендов в пользу господина Ходыкина, и постановил вернуть компании 24 млрд рублей.
В ходе апелляционного заседания представители ответчика заявили несколько ходатайств, однако суд их отклонил — позиции сторон по делу с прежних не изменились.
Кроме того, суд прекратил производство по жалобе компаний GTCS Trading DMCC и Grainflower DMCC (ОАЭ) в части обжалования отказа привлечь их к делу в качестве третьих лиц.