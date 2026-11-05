Бывший владелец «Родных полей» не смог оспорить взыскание 24 млрд рублей

Решение первой инстанции было вынесено 18 сентября 2026 года. Тогда суд признал недействительными ряд решений единственного участника ООО «Торговый дом «РИФ», принятых в июле–декабре 2023 года о распределении дивидендов в пользу господина Ходыкина, и постановил вернуть компании 24 млрд рублей.