На Дону предлагают продлить перевод сельхозземель под заводы до 2034 года

Он пояснил, что большинство заводов, построенных в Ростовской области за последние 30 лет, размещены на бывших сельхозземлях. Промышленные предприятия нередко выносятся за пределы городов из-за требований к санитарно-защитным зонам, при этом подходящие площадки должны иметь доступ к дорогам, электросетям и иной инфраструктуре, которая часто проходит именно по сельскохозяйственным землям.