На Дону предлагают продлить перевод сельхозземель под заводы до 2034 года
В Ростовской области выступили с инициативой сохранить как минимум до 2034 года возможность перевода сельскохозяйственных земель в категорию промышленных для размещения заводов и фабрик. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил председатель комитета законодательного собрания региона по экономической политике Игорь Бураков.
По его словам, действующая норма федерального законодательства, позволяющая переводить сельхозугодья под промышленные объекты, перестанет действовать с 1 января 2027 года. Господин Бураков считает необходимым отложить ее отмену до 2034 года, а в перспективе допускает бессрочное сохранение механизма. Работа над изменениями законодательства, уточнил он, уже ведется.
Сохранение действующего порядка, по мнению парламентария, выгодно и местным бюджетам: перевод участков из сельскохозяйственной категории в промышленную существенно увеличивает налоговые поступления. «Мы посчитали, что только налог на землю у нас после этого вырастает минимум в 80 раз, а иногда в 400 раз», — отметил Игорь Бураков.
Он пояснил, что большинство заводов, построенных в Ростовской области за последние 30 лет, размещены на бывших сельхозземлях. Промышленные предприятия нередко выносятся за пределы городов из-за требований к санитарно-защитным зонам, при этом подходящие площадки должны иметь доступ к дорогам, электросетям и иной инфраструктуре, которая часто проходит именно по сельскохозяйственным землям.
По данным господина Буракова, совокупный объем инвестиций по проектам, размещённым в трёх индустриальных парках, созданных агентством инвестиционного развития Ростовской области, превышает 70 млрд рублей. Речь идёт о Новоалександровском парке в Азовском районе, Красносулинском в Красносулинском районе и Грушевском в Аксайском районе.