«Историческая доминанта требует особого подхода»

— Любой город с богатой историей постоянно сталкивается с дилеммой: как развиваться, не утратив при этом культурное наследие. Универсального ответа здесь нет. К вопросу о допустимости нового строительства приходится возвращаться каждый раз, поскольку контекст каждой территории уникален. Поэтому решение о том, уместен ли девелопмент рядом с объектом культурного наследия (ОКН), каким должен быть его формат и масштаб, необходимо принимать индивидуально. Воронеж в этом отношении показательный пример. Статус региональной столицы предполагает постоянную модернизацию городской среды, пополнение жилого фонда, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. В то же время в городе немало объектов, представляющих ценность и требующих бережного отношения. Оценивать допустимость конкретных параметров строительства необходимо с учетом установленного режима охраны, градостроительных регламентов и проектных решений.