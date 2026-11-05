«Историческая доминанта требует особого подхода»
Глава архитектурного бюро Hadaa Георгий Тюгаев — о памятниках в городской панораме Воронежа
В Воронеже продолжается дискуссия о том, как совместить развитие городской среды с сохранением архитектурного наследия. Поводом для нее становятся новые девелоперские проекты, в том числе предполагающие строительство высотных жилых комплексов вблизи объектов культурного наследия. Один из последних — застройка вокруг водонапорной башни Романовской слободы. О том, какие факторы необходимо учитывать при проектировании в исторической части города, почему этажность не может быть единственным критерием оценки и как найти компромисс между интересами девелопмента и сохранением городского облика, «Ъ-Черноземье» рассказал глава архитектурного бюро Hadaa Георгий Тюгаев.
— Любой город с богатой историей постоянно сталкивается с дилеммой: как развиваться, не утратив при этом культурное наследие. Универсального ответа здесь нет. К вопросу о допустимости нового строительства приходится возвращаться каждый раз, поскольку контекст каждой территории уникален. Поэтому решение о том, уместен ли девелопмент рядом с объектом культурного наследия (ОКН), каким должен быть его формат и масштаб, необходимо принимать индивидуально. Воронеж в этом отношении показательный пример. Статус региональной столицы предполагает постоянную модернизацию городской среды, пополнение жилого фонда, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. В то же время в городе немало объектов, представляющих ценность и требующих бережного отношения. Оценивать допустимость конкретных параметров строительства необходимо с учетом установленного режима охраны, градостроительных регламентов и проектных решений.
Делать выводы о недавно анонсированном проекте группы компаний «Развитие» на улице Чапаева без изучения соответствующей документации было бы преждевременно. Не стоит однозначно утверждать, что застройка до 32 этажей допустима или, напротив, противоречит требованиям охраны наследия. Нередко общественное мнение — как положительное, так и отрицательное — формируется на основе предположений, а не конкретных фактов.
Если говорить о практике, важно различать защитную зону ОКН и зоны охраны памятника. В первой по общему правилу запрещено новое капитальное строительство. После установления зон охраны возможность застройки и ее параметры определяются действующими режимами. Для Романовской башни такие зоны установлены. Само по себе соседство с памятником не означает, что вся окружающая территория должна застраиваться исключительно малоэтажными зданиями. Но наличие исторической доминанты — объекта, визуально выделяющегося в окружающей застройке,— действительно требует особого подхода к формированию городского силуэта. Важно учитывать не только высоту, но и то, как новые объемы будут восприниматься с разных точек.
В архитектурной работе в подобных случаях важны визуальные связи. Необходимо понять, не заслоняют ли новые корпуса исторический объект, не конкурируют ли с ним по масштабу и выразительности, сохраняется ли его роль в городской панораме. Принципиальное значение имеют расположение высотных объемов, их удаленность от памятника, конфигурация застройки и характер окружающей среды. Сам по себе параметр этажности еще не свидетельствует о том, что проект нарушает исторический контекст.
Недостаточно просто предусмотреть малоэтажную застройку на участке непосредственно рядом с объектом культурного наследия. Имеет смысл рассматривать всю территорию как единое целое, учитывая расположение и соотношение объемов зданий. Переход от исторического масштаба к современной застройке должен быть постепенным и архитектурно обоснованным, а не сводиться к формальному соблюдению ограничений.
Новые здания не должны лишать памятник визуальной значимости и разрушать исторически сложившийся характер среды. В Воронеже уже есть примеры разных подходов к взаимодействию новой архитектуры с историческим окружением. Так, в Фабричном переулке архитектурная комиссия одобрила концепцию комплекса клубных домов рядом с Тихвино-Онуфриевской церковью и домом Гарденина. В проекте высота корпусов постепенно увеличивается от одного этажа со стороны улицы до четырех в глубине участка.
Таким образом предполагается смягчить переход от исторического масштаба к более крупным объемам. Сходная задача возникает при проектировании жилой застройки рядом с водонапорной башней Романовской слободы.