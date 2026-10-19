Оверчук рассказал о переговорах Ирана и России по теме ж/д Решт—Астара
Оверчук: Иран сообщил России о выкупе участков под железную дорогу Решт—Астара
Представители Ирана заверили российских партнеров, что завершили выкуп земельных участков под строительство железной дороги Решт—Астара. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
«Мы ожидаем подтверждения документального, что выкуп состоялся»,— сказал господин Оверчук на российско-иранских переговорах в Душанбе (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что российская компания уже ведет работу по созданию этого участка железной дороги.
Железная дорога Решт—Астара — это часть международного транспортного коридора от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Россия и Иран планируют проложить 162 км ж/д пути, построить восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Прогнозируемый объем грузооборота — минимум 15 млн т в год. Соглашение о строительстве Москва и Тегеран подписали в 2023 году. Подписание исполнительного контракта откладывали из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке.