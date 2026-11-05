В школах Волгодонска не выявили нарушений температурного режима
Температура в школах Волгодонска соответствует санитарным нормам. Об этом сообщил глава города Дмитрий Вельможко.
Мониторинг по состоянию на 5 ноября показал, в учебных кабинетах, столовых, актовых залах и рекреациях она составляет 18–24 °C, в спортивных залах — 18–22 °C. По данным властей, в образовательных учреждениях ежедневно контролируют микроклимат, а также усилили санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия для профилактики ОРВИ и гриппа.
Кроме того, по состоянию на 5 ноября ни один класс или школа не закрыты из-за заболеваемости. Аналогичная ситуация сохраняется в детских садах.