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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В школах Волгодонска не выявили нарушений температурного режима

Температура в школах Волгодонска соответствует санитарным нормам. Об этом сообщил глава города Дмитрий Вельможко.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Мониторинг по состоянию на 5 ноября показал, в учебных кабинетах, столовых, актовых залах и рекреациях она составляет 18–24 °C, в спортивных залах — 18–22 °C. По данным властей, в образовательных учреждениях ежедневно контролируют микроклимат, а также усилили санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия для профилактики ОРВИ и гриппа.
Кроме того, по состоянию на 5 ноября ни один класс или школа не закрыты из-за заболеваемости. Аналогичная ситуация сохраняется в детских садах.
Константин Соловьев