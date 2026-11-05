Импорт нефтепродуктов в Россию в октябре вырос на 25%

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что 54 тыс. б/с соответствуют чуть более 200 тыс. тонн в месяц, тогда как годовое потребление только бензина в России составляет около 40 млн тонн. По словам аналитика, ограничением для увеличения импорта в том числе остается его стоимость. Для компенсации затрат на доставку топливо на АЗС пришлось бы продавать по ценам заметно выше привычных для потребителей, отмечает он.