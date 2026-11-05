Импорт нефтепродуктов в Россию в октябре вырос на 25%
Морской импорт нефтепродуктов в Россию в октябре увеличился на 25% относительно сентября, до 54 тыс. баррелей в сутки, следует из данных Kpler. При этом показатель остается заметно ниже июльского и августовского уровней, когда Россия импортировала около 89 тыс. и 153 тыс. б/с нефтепродуктов соответственно.
По данным Kpler, из октябрьских поставок более 40 тыс. б/с пришлось на Марокко, остальное — на Турцию. В июле—сентябре Россия также импортировала нефтепродукты из Индии, Южной Кореи и Египта. Основную часть импорта в третьем квартале составил бензин, меньшую — авиационное топливо, предназначенное преимущественно для Дальнего Востока, сказано в обзоре Kpler.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что 54 тыс. б/с соответствуют чуть более 200 тыс. тонн в месяц, тогда как годовое потребление только бензина в России составляет около 40 млн тонн. По словам аналитика, ограничением для увеличения импорта в том числе остается его стоимость. Для компенсации затрат на доставку топливо на АЗС пришлось бы продавать по ценам заметно выше привычных для потребителей, отмечает он.
Как писал “Ъ”, для стимулирования импорта топлива и компенсации расходов на доставку, которые не покрывает демпфер, нефтекомпании могли повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС. В Минэнерго заявили, что импортный бензин не может оказывать существенного влияния на среднюю цену, потребность в таких поставках снижается и «импортный демпфер» компенсирует для потребителей разницу между высокими мировыми ценами и стоимостью топлива на внутреннем рынке.