Российский суд запретил нидерландской Gasunie взыскание с «Газпрома» €57,4 млн
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал решение по спору «Газпрома» с голландским газотранспортным оператором GTS. Дело касается контрактов, по которым GTS резервировала мощности газотранспортной сети для ГЭ, по обязательствам которого «Газпром» выдал гарантию.
«Газпром» и GTS — акционеры оператора «Северного потока» с долями 51% и 9% соответственно. Их соглашение 2007 года также предусматривало опцион на приобретение «Газпромом» 9% газопровода BBL, проложенного между Нидерландами и Великобританией, и использование нидерландской транспортной инфраструктуры GTS.
В феврале 2022 года GTS объявила о сворачивании партнерства, заморозив неоперационные контакты с российскими компаниями, но сохранив взаимодействие, необходимое для газоснабжения. В декабре того же года, после взрывов на «Северном потоке», ГЭ, по сообщению GTS, прекратил оплачивать забронированные мощности. В 2023 году GTS расторгла контракт с ГЭ и предъявила претензии на €266 млн.
ГЭ предлагал пересмотреть условия договоров из-за существенного изменения обстоятельств и утраты экономической целесообразности резервирования мощностей. Но договориться не удалось, и в августе 2023 года GTS подала иск к ГЭ в Окружной суд Гронингена и к «Газпрому» в арбитраж ICC.
В декабре 2024 года арбитры обязали «Газпром» выплатить по гарантии GTS около €54 млн и проценты на эту сумму. А в январе 2025 года Окружной суд Амстердама выдал на это решение исполнительный лист. Спустя месяц нидерландский офис приставов Groot & Evers потребовал от «Газпрома» погасить долг и наложил арест на платежи South Stream Transport (SST, «дочка» «Газпрома», оператор морского участка газопровода «Турецкий поток»), причитающиеся «Газпрому» по займам 2016–2018 годов. Параллельно с этим представляющая интересы GTS юрфирма De Brauw Blackstone Westbroek, угрожая судами, потребовала от «Газпрома» предоставить информацию об условиях займов ГЭ.
В июне 2026 года «Газпром» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, требуя запретить GTS, юрфирме De Brauw Blackstone Westbroek и приставам Groot & Evers приводить в исполнение решение ICC в любой стране кроме РФ. Также «Газпром» просил запретить GTS и их юристам продолжать любые иные зарубежные разбирательства против него и его директоров по поводу займов, выданных SST. «Газпром» утверждал, что не был надлежащим образом уведомлен об арбитраже, из-за санкций не мог в нем участвовать и полноценно защищать свои интересы.
Петербургский суд признал исключительную компетенцию российских судов по этому делу, согласно «закону Лугового» — ст. 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК). Он счел, что санкции препятствуют «Газпрому» в доступе к правосудию в Нидерландах. Суд отметил ограничения ЕС на оказание услуг европейскими юристами, а также усмотрел риск изъятия ноутбуков и мобильных телефонов (они относятся к подсанкционным товарам) у представителей «Газпрома» при въезде в ЕС, что также могло затруднить их участие в процессе.
В итоге суд запретил GTS, юрфирме и приставам исполнять решение ICC, а первым двум компаниям запрещено также инициировать разбирательства против «Газпрома» за пределами РФ.