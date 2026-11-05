Российский суд запретил нидерландской Gasunie взыскание с «Газпрома» €57,4 млн

В июне 2026 года «Газпром» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, требуя запретить GTS, юрфирме De Brauw Blackstone Westbroek и приставам Groot & Evers приводить в исполнение решение ICC в любой стране кроме РФ. Также «Газпром» просил запретить GTS и их юристам продолжать любые иные зарубежные разбирательства против него и его директоров по поводу займов, выданных SST. «Газпром» утверждал, что не был надлежащим образом уведомлен об арбитраже, из-за санкций не мог в нем участвовать и полноценно защищать свои интересы.