В Дагестане строительную готовность дороги к Махачкалинскому порту оценили в 60%

Сейчас на объекте укладывают дорожное покрытие. На отдельных участках уже устроен нижний слой асфальта. По данным властей, на путепроводах смонтированы шумозащитные экраны, завершено строительство надземного пешеходного перехода. Параллельно подрядчик занимается устройством освещения и водоотвода.