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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане строительную готовность дороги к Махачкалинскому порту оценили в 60%

Строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту выполнено почти на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Дагестана.

пресс-служба министерства транспорта Дагестана

Сейчас на объекте укладывают дорожное покрытие. На отдельных участках уже устроен нижний слой асфальта. По данным властей, на путепроводах смонтированы шумозащитные экраны, завершено строительство надземного пешеходного перехода. Параллельно подрядчик занимается устройством освещения и водоотвода.
Протяженность новой дороги составит 6,2 км. Она соединит федеральную трассу Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» с территорией Махачкалинского морского торгового порта.
Константин Соловьев