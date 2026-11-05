Верховный суд защитил хоккейного тренера от обвинений в использовании мельдония

Верховный суд РФ поставил точку в уголовном деле тренера по физподготовке уфимского хоккейного клуба «Толпар» Игоря Загретдинова. В 2024 году суд оштрафовал его на 800 тыс. руб. и запретил в течение года заниматься тренерской деятельностью из-за того, что в анализах игроков нашли запрещенный в спорте мельдоний. Кассационный, а теперь и Верховный суд полностью оправдали тренера.