Умер ученый и заведующий кафедрой физвоспитания УрГЭУ Максим Кочерьян

За вклад в развитие физической культуры и спорта он был отмечен благодарственным письмом полномочного представителя президента РФ в УрФО, памятной медалью президента РФ за подготовку и проведение Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, а также рядом других наград.