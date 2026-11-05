Умер ученый и заведующий кафедрой физвоспитания УрГЭУ Максим Кочерьян
В Екатеринбурге 3 ноября скончался заведующий кафедрой физического воспитания, начальник управления по спортивно-массовой и оздоровительной работе Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), доцент, кандидат экономических наук Максим Кочерьян. Ему было 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Максим Кочерьян проработал в университете 17 лет. Он занимался развитием спортивной инфраструктуры вуза, организацией студенческих соревнований и расширением спортивных направлений. При его участии количество культивируемых в университете видов спорта увеличилось почти втрое, отметили в вузе.
«За годы работы Максим Артурович смог значительно улучшить результаты выступления спортивных команд университета, выведя УрГЭУ в тройку лидеров Универсиады среди вузов Свердловской области. При его непосредственном участии на базе университета регулярно проводились масштабные спортивные мероприятия различного уровня, в том числе Всероссийская Спартакиада учащихся по скалолазанию, Всероссийская Универсиада по волейболу среди женщин, Международный фестиваль университетского спорта и многие другие»,— сообщили в вузе.
Кроме того, Максим Кочерьян участвовал в организации региональной студенческой Универсиады и соревнований по национальным видам спорта. При его руководстве спортивный комплекс УрГЭУ стал официальной площадкой для сдачи нормативов комплекса ГТО.
Помимо управленческой и преподавательской деятельности, Максим Кочерьян занимался научной работой. Он опубликовал более 50 научных трудов и учебное пособие. При его участии в образовательную программу университета были включены занятия по скалолазанию, самбо, пулевой стрельбе и шахматам.
За вклад в развитие физической культуры и спорта он был отмечен благодарственным письмом полномочного представителя президента РФ в УрФО, памятной медалью президента РФ за подготовку и проведение Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, а также рядом других наград.
О дате и времени прощания с ученым будет сообщено дополнительно.