Приговор не за горизонтом
Экс-руководителя ростовского завода судят за злоупотребление при выполнении оборонзаказа
Дело бывшего гендиректора завода АО «Горизонт» в Ростове-на-Дону Игоря Хохлова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, поступило в суд. По версии следствия, в 2023 году на предприятии завышали себестоимость производства продукции, что привело к ущербу для министерства обороны России в сумме 16 млн руб. Фигурант уголовного дела признал вину.
Как стало известно «Ъ-Ростов», дело бывшего гендиректора завода АО «Горизонт» в Ростове-на-Дону Игоря Хохлова поступило для рассмотрения в Ворошиловский районный суд города. В картотеке суда имя фигуранта скрыто. «Это было сделано по инициативе стороны защиты»,— рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах региона. В четверг, 5 октября, в закрытом режиме прошло предварительное слушание по делу. Дата первого открытого заседания на сайте суда не указана.
Бывший генеральный директор АО «Горизонт» Игорь Хохлов был задержан в январе 2026 года. По версии следствия, в 2023 году он приказывал подчиненным вносить в расчетно-калькуляционные документы необоснованно завышенные показатели себестоимости производства военной продукции, которую завод изготавливал для Министерства обороны России. Сумма ущерба составила 16 млн руб. Вскоре после задержания фигуранта стало известно, что он признал вину, начал активно содействовать следствию и компенсировал причиненный преступлением ущерб. Игорю Хохлову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По ходатайству военного следователя на имущество обвиняемого судом наложен арест на сумму более 25 млн руб.
Хищение средств раскрыли сотрудники УФСБ России по Ростовской области, по их материалам военное следственное управление СК России по ЮВО возбудило и расследовало уголовное дело злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч.2 ст.201.1 УК РФ).
«В суд также поступило дело сына Игоря Хохлова — Дмитрия. Он руководил ООО „НПО Горизонт“, входящим в ту же промышленную группу, что и АО „Горизонт“. У этих предприятий немного разный функционал. Судят Дмитрия Хохлова также по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»,— отметил источник «Ъ-Ростов».
АО «Горизонт» было создано после распада СССР на базе НПО «Горизонт». Компания производит судовые навигационные радиолокационные станции. Уставный капитал предприятия составляет более 104 млн руб. Игорь Хохлов занимал пост генерального директора с 2006 года по 2024-й.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», до декабря 2024 года по 37,47% акций предприятия принадлежали Роману Мазину и Георгию Мазину. В конце 2024 года Роман Мазин продал долю 25% московскому АО «Капитал Актив». Согласно финансовой отчетности завода, в 2025 году он сработал с чистым убытком в размере 103 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 1,16 млрд руб.
Схожая схема была раскрыта в 2022 году на оборонном предприятии АО «Звезда-Стрела» (Таганрог). По версии следствия, при заключении госконтрактов, связанных с изготовлением составной части тактической ракеты, в расчетно-калькуляционные материалы были внесены недостоверные данные о себестоимости изделия. Как рассказывал источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, стоимость продукции завышалась в несколько раз. Бывший гендиректор завода Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему было назначено три года два месяца колонии общего режима.