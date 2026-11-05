Приговор не за горизонтом

Бывший генеральный директор АО «Горизонт» Игорь Хохлов был задержан в январе 2026 года. По версии следствия, в 2023 году он приказывал подчиненным вносить в расчетно-калькуляционные документы необоснованно завышенные показатели себестоимости производства военной продукции, которую завод изготавливал для Министерства обороны России. Сумма ущерба составила 16 млн руб. Вскоре после задержания фигуранта стало известно, что он признал вину, начал активно содействовать следствию и компенсировал причиненный преступлением ущерб. Игорю Хохлову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По ходатайству военного следователя на имущество обвиняемого судом наложен арест на сумму более 25 млн руб.