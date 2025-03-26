Убыток ростовского завода «Горизонт» превысил 182 млн рублей

Ростовский оборонный завод «Горизонт» по итогам 2024 года зафиксировал чистый убыток в размере 182,5 млн руб. В 2023 году предприятие завершило год с небольшой прибылью — 561 тыс. руб., говорится в финансовой отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка завода за прошлый год снизилась на четверть и составила 607,58 млн руб. Основные доходы «Горизонта» приносят производство радиолокационной и радионавигационной аппаратуры, а также дистанционного управления. Однако в 2024 году эта деятельность стала убыточной: убыток составил 26,9 млн руб. по сравнению с прибылью 30,6 млн руб. годом ранее.

Дебиторская задолженность завода выросла за год с 200,7 млн до 382,2 млн руб. Кредиторская задолженность увеличилась еще быстрее и достигла 1,76 млрд руб. на начало текущего года. В пояснительной записке к отчету отмечается, что значительная часть кредиторской задолженности — авансы по договорам с контрагентами, включая Минобороны РФ (655,5 млн руб.).

Завод «Горизонт», специализирующийся на производстве судовых навигационных радиолокационных станций для ВМФ и гражданского флота, был создан в 1949 году. Уставный капитал АО «Горизонт» составляет 104,3 млн руб. По данным СПАРК, до декабря 2024 года по 37,47% акций принадлежали Роману Мазину и Георгию Мазину. В конце прошлого года Роман Мазин продал долю в 25% московскому АО «Капитал Актив».

Тат Гаспарян