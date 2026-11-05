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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кавказ

В Северной Осетии собрали более 50 тысяч тонн яблок

В Северной Осетии с начала уборочной кампании собрали более 50 тыс. т яблок. Урожай получен с большей части запланированных площадей, уборка продолжается. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Александр Чиженок / Коммерсантъ

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Для хранения продукции в Северной Осетии работают пять современных плодохранилищ общей вместимостью более 60 тыс. т. Отмечается, что их мощности позволяют сохранять качество и свежесть урожая в течение длительного времени.
Садоводство остается одним из перспективных направлений сельского хозяйства Северной Осетии. Региональные власти рассчитывают на дальнейшее развитие местных хозяйств, увеличение объемов производства и расширение рынков сбыта продукции за пределами республики.
Константин Соловьев