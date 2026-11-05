Доходы бюджета Липецкой области выросли на 3,3 млрд рублей

Финансирование мер социальной защиты увеличили на 187 млн руб. Средства распределят на региональные выплаты сотрудникам силовых ведомств (управления МВД, управления ФСИН и Росгвардии), пенсии по потере кормильца и помощь многодетным семьям. В сфере образования 155 млн руб. выделено лагерю «Прометей» на капремонт корпусов и компенсации родителям стоимости путевок. Еще 68,5 млн руб. добавили на содержание образовательных учреждений, а почти 42 млн руб. — на питание учащихся.