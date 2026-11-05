Доходы бюджета Липецкой области выросли на 3,3 млрд рублей
Липецкий областной совет депутатов внес очередные изменения в региональный бюджет на 2026 год, согласно которым доходы казны выросли на 3,3 млрд руб. — до 109 млрд руб. Расходы составляют 126 млрд руб., а дефицит уменьшился с 20,6 млрд до 16,5 млрд руб. Об этом сообщили в областном совете.
Рост доходной части обеспечен за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. При этом объем безвозмездных поступлений сократился на 912 млн руб. Как отметил председатель областного совета Владимир Сериков, приоритетной статьей расходов остаются поддержка спецоперации и вопросы безопасности.
В частности, 650 млн руб. направят местным бюджетам на мероприятия в сфере тепло- и водоснабжения, связанные с проведением СВО. Еще 68 млн руб. выделено на оснащение реабилитационного центра, где восстанавливаются участники боевых действий, а около 19 млн руб. — на единовременные выплаты военнослужащим взамен земельных участков (по 250 тыс. руб.).
На развитие региональной медицины предусмотрели 537 млн руб. Из них 430 млн руб. пойдет на капитальный ремонт и поддержку больниц и поликлиник, 75 млн руб. — на обеспечение лекарствами льготников, а 32 млн руб. — на создание цифрового контура здравоохранения.
Финансирование мер социальной защиты увеличили на 187 млн руб. Средства распределят на региональные выплаты сотрудникам силовых ведомств (управления МВД, управления ФСИН и Росгвардии), пенсии по потере кормильца и помощь многодетным семьям. В сфере образования 155 млн руб. выделено лагерю «Прометей» на капремонт корпусов и компенсации родителям стоимости путевок. Еще 68,5 млн руб. добавили на содержание образовательных учреждений, а почти 42 млн руб. — на питание учащихся.
В июле доходы бюджета Липецкой области на 2026 год были увеличены на 2,4 млрд руб. — до 106 млрд руб. Расходы тогда оставались на уровне 126,5 млрд руб., а дефицит сократился с 23 млрд до 20,6 млрд руб.