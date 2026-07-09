Доходы бюджета Липецкой области выросли на 2,4 млрд рублей

Депутаты Липецкого облсовета на внеочередной 60-й сессии внесли изменения в региональный бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, согласно которым доходы казны выросли на 2,4 млрд руб. — до 106 млрд руб. Расходы облбюджета не изменились и составят 126,5 млрд руб., а дефицит уменьшился с 23 млрд до 20,6 млрд руб. Об этом сообщили в облсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост доходов обеспечен за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. При этом поступления из федерального бюджета сократились на 78,8 млн руб.

440 млн руб. было выделено на соцподдержку липчан, в том числе на компенсации льготникам на услуги ЖКХ, выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном резерве, и пенсии по потере кормильца. Также 53,9 млн руб. направили на подготовку соцучреждений к осенне-зимнему периоду.

На развитие медицины в регионе выделили 210 млн руб., а на предоставление жителям льготного проезда — 165 млн руб. Еще 40 млн руб. добавили региональному фонду поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, 200 млн руб. направили в резервный фонд облправительства.

Фракция КПРФ в облсовете не поддержала изменения в облбюджет. Ее глава Сергей Токарев заявил, что «бюджет Липецкой области трещит по швам, и скрывать это бессмысленно».

«По нашей оценке, никаких существенных мер по увеличению доходной части не принималось несколько лет. Очень сильно поторопились заключать лизинговые схемы в интересах отдельных семей и концессии, которые по итогам этого года из бюджета 2 млрд руб. вытащат»,— сказал господин Токарев.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что расходы бюджета Белгородской области в 2026 году увеличились до 182,2 млрд руб.

Подробнее о формировании облбюджетов в макрорегионе на 2026 год — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов