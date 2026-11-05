Истцы сводят счета
Суд не нашел убытков от деятельности экс-директора ГК «Моспроект-3»
Арбитражный суд Москвы отказал инжиниринговому холдингу АО «Моспроект-3» в финансовых претензиях к бывшему гендиректору Анне Меркуловой. Под ее руководством компания получила 4,7 млрд руб. убытка из-за взаиморасчетов с контрагентами, мнимых сделок с завышенными ценами и крупных выплат иностранному специалисту, посчитали истцы. Вопреки их доводам суд решил, что сделки были выгодны холдингу, а единоличный исполнительный орган общества не может быть виновен в причинении убытков, если действовал в пределах разумного предпринимательского риска.
Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск АО «Моспроект-3» — крупного российского холдинга и одного из старейших проектных институтов — к бывшему гендиректору Анне Меркуловой, которая покинула должность в 2024 году. Истец потребовал взыскать с госпожи Меркуловой более 4,7 млрд руб. убытка от мнимых сделок и контрактов с завышенными ценами, следует из опубликованного решения суда. Одним из доводов истцов стала схема взаиморасчетов АО «Моспроект-3», ООО «СиАрСиСи Рус» и СТК в рамках трехстороннего соглашения, в результате которой институт утратил ликвидную дебиторскую задолженность к «СиАрСиСи Рус» в размере 1,7 млрд руб. Сопоставимую сумму «Моспроект-3» должен был заплатить СТК за корректировку проекта скоростной трассы М12 и участка магистрали Казань-Екатеринбург, а СТК задолжало ее «СиАрСиСи Рус» за поставку тоннелепроходческих щитов для строительства нижегородского метрополитена. В итоге СТК получила щиты, но не подтвердила выполнение работ для «Моспроекта-3», который разработал проект М12 для «СиАрСиСи Рус» без оплаты в 2020-2022 годах. Фактически институт оплатил тоннелепроходческое оборудование для СТК, сделки сформировали искусственную задолженность, отметили представители истца.
Еще 850,3 млн руб. убытка «Моспроекту-3» в 2022-2024 годах причинили договоры аренды техники у АО «ГК “Трансинжком”»: юристы института на примере годовой аренды Lexus и Mercedes Benz подсчитали, что стоимость услуг компании превысила цены на новые иномарки. Также с компанией заключили договор на строительство котлована будущей станции нижегородского метро на Сенной площади за 1 млрд руб., субподряд за 931,8 млн руб. отдали ЗАО «Институт ГидроТрансПроект». В «Моспроекте-3» посчитали ГК «Трансинжком» формальным посредником, который не выполнил никаких работ и получил прибыль. Также истцы насчитали 664,9 млн руб. убытка от договоров на разработку проектной и рабочей документации по М12 с ООО «Интерпуть»: Главгосэкспертиза, по заверению истца, установила завышенную вдвое стоимость, а субподрядчиком компания наняла ООО «Градпрактика», якобы аффилированное с СТК через руководителей. Для скоростной трассы Казань-Екатеринбург «Интерпуть» разработал два тома планировки территории за 239,7 млн руб., тогда как реальная цена 81 тома оценивалась в 215 млн руб., отмечается в материалах дела.
Наконец, юристы «Мостпроекта-3» усомнились в законности выплат главному инженеру Грегори Эдельману в 2010-2020 годах. В общей сложности он получил 204,7 млн руб., совмещая должность главного инженера с должностью заместителя главного инженера без видимой необходимости. В марте 2021 года он был уволен с выплатой 17,2 млн руб. в качестве выходного пособия, а на следующий день вновь принят на работу и работал дистанционно вопреки правилам, отметили истцы.
Впрочем, суд посчитал их доводы необоснованными, а действия Анны Меркуловой — законными. В мотивировочном решении говорится, что задолженность СТК зачтена встречными требованиями по трехстороннему соглашению, а «Моспроект-3» закрыл обязательства перед ней, получив щиты в безвозмездное пользование без оплаты расходов на содержание, а также выплаты по госконтракту на строительство метро. Контракты с ООО «Трансинжком» суд признал выгодными для «Моспроекта-3»: все работы были включены в смету проекта, институт получил свыше 1 млрд руб. прибыли. Возможность прямого контракта с ЗАО «Институт ГидроТрансПроект» не доказана истцом, как и согласие субподрядчика на его условия, решил суд. По контрактам с ООО «Интерпуть» вышли сроки исковой давности, а господину Эдельману как высококвалифицированному иностранному специалисту, который работал с наиболее сложными проектами и во многом сформировал деловую и профессиональную репутацию АО «Моспроект-3», платили законно – утверждается в резолюции суда.
«Единоличный исполнительный орган общества не может быть признан виновным в причинении обществу убытков, если он действовал в пределах разумного предпринимательского риска», — постановил суд и полностью отказал в иске.
В «Моспроект-3» оперативно не ответили на запрос «Ъ» о перспективах разбирательства. Управляющий партнер юридической фирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов напомнил, что московская апелляция довольно редко меняет решения арбитражных судов. Однако у истца есть основания для обжалования решения в кассации, которая может отправить дело на новое рассмотрение. «Это не первый спор компаний: убытки от некоторых сделок холдинга оспариваются отдельно, и Арбитражный суд Московской области уже передал дело на новое рассмотрение. Также суд погорячился с исковой давностью: три года обычно считаются с момента смены директора, когда общество объективно могло получить доступ к оспариваемым операциям, но не более 10 лет», — полагает господин Маслов.