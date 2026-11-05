Истцы сводят счета

Впрочем, суд посчитал их доводы необоснованными, а действия Анны Меркуловой — законными. В мотивировочном решении говорится, что задолженность СТК зачтена встречными требованиями по трехстороннему соглашению, а «Моспроект-3» закрыл обязательства перед ней, получив щиты в безвозмездное пользование без оплаты расходов на содержание, а также выплаты по госконтракту на строительство метро. Контракты с ООО «Трансинжком» суд признал выгодными для «Моспроекта-3»: все работы были включены в смету проекта, институт получил свыше 1 млрд руб. прибыли. Возможность прямого контракта с ЗАО «Институт ГидроТрансПроект» не доказана истцом, как и согласие субподрядчика на его условия, решил суд. По контрактам с ООО «Интерпуть» вышли сроки исковой давности, а господину Эдельману как высококвалифицированному иностранному специалисту, который работал с наиболее сложными проектами и во многом сформировал деловую и профессиональную репутацию АО «Моспроект-3», платили законно – утверждается в резолюции суда.