Поставки российского палладия в Китай сократились в сентябре на 70%

Китай сократил общий импорт необработанного палладия в сентябре в два раза, до 2,9 тонн, говорится в обзоре Shanghai Metals Market (SMM). Из-за сокращения китайского импорта швейцарский банк UBS в октябре снизил прогноз ожидаемой на ближайший год цены на палладий на $100–200, до $1,1 тыс. за унцию.