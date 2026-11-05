Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Лента новостей

Поставки российского палладия в Китай сократились в сентябре на 70%

Китай сократил общий импорт необработанного палладия в сентябре в два раза, до 2,9 тонн, говорится в обзоре Shanghai Metals Market (SMM). Из-за сокращения китайского импорта швейцарский банк UBS в октябре снизил прогноз ожидаемой на ближайший год цены на палладий на $100–200, до $1,1 тыс. за унцию.
В «Норникеле», крупнейшем производителе палладия в мире (его доля составляет 40%), отмечают, что перспективы спроса на палладий ухудшаются из-за сокращения выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Подробности — в материале «Катализаторы теряют спрос».