Поставки российского палладия в Китай сократились в сентябре на 70%
Китай сократил общий импорт необработанного палладия в сентябре в два раза, до 2,9 тонн, говорится в обзоре Shanghai Metals Market (SMM). Из-за сокращения китайского импорта швейцарский банк UBS в октябре снизил прогноз ожидаемой на ближайший год цены на палладий на $100–200, до $1,1 тыс. за унцию.
В «Норникеле», крупнейшем производителе палладия в мире (его доля составляет 40%), отмечают, что перспективы спроса на палладий ухудшаются из-за сокращения выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.