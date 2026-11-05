Концерт Евы Польны, спектакль о депутате-ловеласе и шоу мыльных пузырей
Куда сходить в Ростове-на-Дону 6, 7 и 8 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, спектакли и балет, а также посетить мероприятие с разговором об искусстве и шоу мыльных пузырей. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».
Где послушать музыку
В КСК «Экспресс» 6 ноября в 19:00 пройдет концерт российской певицы Евы Польны. Артистка прославилась в начале нулевых в составе дуэта «Гости из будущего», после закрытия проекта в 2009 году занялась сольной карьерой. Ее популярными песнями стали «Я тебя тоже нет (Je T’aime)», «Весь мир на ладони моей», «Не расставаясь», «Мало» и другие.
Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)
7 ноября в 20:00 на «Кроп Арене» выступит хип-хоп исполнитель Boulevard Depo (Артем Кулик). За 15 лет выступлений на сцене рэпер прошел путь от сырого клауд-рэпа до сложного, минималистичного и концептуального звучания. Среди слушателей известен своим ленивым флоу, сатирическими текстами и смелыми экспериментами с жанрами. Однако его главными хитами остаются ранние треки — «Катафалк», «Кащенко» и «5 минут назад» (вместе с Pharaoh).
Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)
8 ноября в 20:00 на «Кроп Арене» состоится концерт российская поп-рейв исполнительницы Dead Blonde (Арина Буланова/Мурашева). Ее музыка и визуальный стиль построены на ностальгии по эпохе 90-х и нулевых годов в России, артистка совмещает эстетику провинциального ретро, иронию и современные танцевальные биты, сказано в описании. Певица получила известность благодаря песням «Мальчик на девятке» и «Бесприданница».
Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)
Какие спектакли посетить
В музыкальном театре Ростова в 6 и 7 ноября в 18:00 покажут балет «Спартак» на музыку композитора Арама Хачатуряна. Как сказано в аннотации, в представлении органично сочетаются кинематографичность, виртуозные, на грани с акробатикой, танцы солистов, оригинальное либретто и драматургический конфликт, вокальные и хоровые партии, приближающие действие к традициям античного театра, сказано в описании.
Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)
В театре драмы им. Горького 6 ноября в 18:30 покажут спектакль «Люкс № 13». Комедия, написанная Реем Куни, была удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия 1991 года. «Оглушительный смех зрителей вызывает и остроумный английский юмор, и невероятные переделки, в которые попадают персонажи, вовлекаемые главным героем, незадачливым ловеласом, и по совместительству депутатом парламента»,— сказано в описании спектакля.
Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)
6 ноября в 22:00 на сцене театра «Линии» — драма «Вий». Это новая постановка от Германа Грекова по мистической повести Николая Гоголя, выполненная в жанре «tasty-драма» — зрителям предлагают прожить эмоции героев и сюжетные повороты через вкус определенных блюд. В основе сюжета — трагическое столкновение студента-бурсака с нечистой силой.
Стоимость билетов — 5250 руб. (18+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Ростова-на-Дону в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру — комедийную драму «Плетеный муж». Рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Еще одна премьера недели франко-бельгийская мелодрама «Отверженные». Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Он старается стать достойным человеком, и однажды добивается почти всего, о чем мечтает: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах стартовали показы американского боевика «Зверь». Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Чем еще можно заняться
В культурном пространстве «Степь» 7 ноября в 19:00 пройдет разговор о тайной власти исскусства «Не лекция. Арт-расследование с Алексеем Николаевым». Тема обсуждения — кто на самом деле создает шедевр. Участники смогут ознакомиться с особенностями современных артинституций и понять, могут ли они «создать» гения или просто блефуют.
Стоимость билетов — 1200 руб. (16+)
В ДК «Роствертол» 7 ноября в 12:00 и 15:00 покажут испанское шоу мыльных пузырей «Клинк!». Это добрый и смешной спектакль с мыльными пузырями для детей и взрослых, сочетающий в себе элементы театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы. Обладатель театральной премии MAX (Испания) в номинации «Лучший детский спектакль 2013 года».
Стоимость билетов — от 2200 руб. (0+)