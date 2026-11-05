Глава Вологодчины пошел на опережение
Георгий Филимонов анонсировал публикацию «заказной фантазии» про свои активы
Глава Вологодчины Георгий Филимонов предупредил своих подписчиков о якобы готовящемся журналистском расследовании про его активы. И поспешил заочно опровергнуть «небылицы» в свой адрес еще до публикации. По сведениям губернатора, журналисты в пятницу намерены рассказать про его имущество, объекты недвижимости его родственников. «Северсталь» губернатор тоже упомянул.
Утром 5 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал в соцсетях пост-предупреждение о том, что готовящееся расследование на «экстремистском ресурсе либерально-деструктивного толка» едва ли сможет стать сенсацией. По его словам, некоторая информация уже мелькала в прессе еще семь лет назад.
«Но на их беззубом безрыбье и рак щука, как известно. Так вот, джентльмены планируют открыть вам страшную тайну о том, что я давным-давно приватизировал однокомнатную (!) квартиру (спойлер: всё по закону, естественно). Вам в очередной раз расскажут о земельном участке отца в нашей вологодской деревне, где я вырос, ну и приплетут небылицы о каких-то ещё "активах" и прочей "собственности". На все вопросы давно даны компетентные ответы»,— написал губернатор Филимонов.
Официальный доход господина Филимонова в 2025 году составил 7,9 млн рублей. В эту сумму входит губернаторская зарплата и зарплата от Российского университета дружбы народов. Информация о его заработке стала известна во время избирательной кампании: господин Филимонов был «паровозом» на выборах в Государственную думу от региона. К моменту подачи сведений о доходах и имуществе в избирком на его счетах оставалось 1,78 млн рублей. Согласно предоставленному отчету, на него оформлены две квартиры в Москве: одна площадью 75,6 кв. м и доля в квартире площадью 127 кв. м. Другой недвижимости у него официально нет. Из транспорта — два внедорожника: Cadillac Escalade 2008 года и Mercedes-Benz ML350, выпущенный в 2005 году. Мотоцикл, на котором глава региона регулярно разъезжает по просторам Вологодчины, в сведениях о доходах и имуществе не указан.
Между делом губернатор Филимонов в своем опровержении упомянул ПАО «Северсталь». У главы региона с предприятием особенные отношения. В публикации упоминается заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Северсталь» Алексей Егоров. В соцсетях господина Егорова связывают с информационными кампаниями, в которых фигурирует персона губернатора. Один из последних негативных инфоповодов с упоминанием главы субъекта пришелся на лето 2026 года. Тогда господин Филимонов назвал фейком сообщения про то, что он якобы избил свою супругу.
«Вероятно, Алексей Георгиевич "монополизировал" доверие Алексея Александровича, серьезно злоупотребляя которым, мягко говоря, субъективно и предвзято искажает реальность в своих докладах непосредственному руководителю»,— написал губернатор, упрекнув оппонентов в желании раздуть конфликт между ним и руководством компании.
Напряженность в отношениях между Мордашовым и Филимоновым прослеживается с прихода последнего на пост губернатора в конце 2026 года. Тогда глава региона, например, предлагал встретиться на «татами, ковре или ринге» автору «заказных сплетен» про него. Имен и фамилий он тогда не привел, однако СМИ предполагали, что обращение адресовано именно бизнесмену. Сам господин Мордашов заявлял, что у него нет конфликта с Филимоновым, хотя сам факт вызова крупнейшего инвестора региона на поединок главой субъекта называл забавным. Весной 2025 года господин Филимонов публично заявлял о намерениях «зарыть топор войны» и наладить партнерские отношения на благо Вологодчины.
От своих намерений губернатор не отказывается. В своей последней публикации о якобы готовящемся расследовании он написал, что коллектив ПАО «Северсталь» никогда не вызывал «неприятия» у регионального правительства. Топ-менеджеров компании Евгения Виноградова и Александра Шевелева он назвал высокопрофессиональными «руководителями-интеллектуалами».
«С ними можно и нужно иметь дело. Я всегда рядом. Поддержу. Мы, как и прежде, открыты к конструктивному диалогу во благо развития нашей Вологодской области»,— написал Филимонов.