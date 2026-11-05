Глава Вологодчины пошел на опережение

Официальный доход господина Филимонова в 2025 году составил 7,9 млн рублей. В эту сумму входит губернаторская зарплата и зарплата от Российского университета дружбы народов. Информация о его заработке стала известна во время избирательной кампании: господин Филимонов был «паровозом» на выборах в Государственную думу от региона. К моменту подачи сведений о доходах и имуществе в избирком на его счетах оставалось 1,78 млн рублей. Согласно предоставленному отчету, на него оформлены две квартиры в Москве: одна площадью 75,6 кв. м и доля в квартире площадью 127 кв. м. Другой недвижимости у него официально нет. Из транспорта — два внедорожника: Cadillac Escalade 2008 года и Mercedes-Benz ML350, выпущенный в 2005 году. Мотоцикл, на котором глава региона регулярно разъезжает по просторам Вологодчины, в сведениях о доходах и имуществе не указан.