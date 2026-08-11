Георгий Филимонов прокомментировал слухи об избиении жены

Губернатор Вологодской области в своем Telegram-канале прокомментировал распространяемую в интернете информацию о том, что он якобы избил свою жену Ирину Филимонову — и теперь она находится в реанимации в Ярославле. Глава региона призвал граждан не верить «фейкам и всякому бреду» и посоветовал не подаваться на провокации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Филимонов назвал фейками информацию о том, что он избил свою супругу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Георгий Филимонов назвал фейками информацию о том, что он избил свою супругу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Чем ближе выборы, тем сильнее корежит бесноватых. Им нужно обратиться и к доктору, и к священнику. Ну а за попытки нападок на семью им воздастся»,— добавил господин Филимонов.

Отметим, что с видеообращением выступила и супруга губернатора Ирина Филимонова. Она заявила, что информация о ее госпитализации совершенно не соответствует действительности. Авторам слухов она посоветовала «обратиться к специалистам».

«Потому что в здравом уме такое не придумаешь»,— подчеркнула госпожа Филимонова.

Матвей Николаев