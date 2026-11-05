В Прикамье мужчина пострадал от нападения медведя

В Горнозаводском муниципальном округе зафиксирован факт нападения медведя на человека. Об этом сообщает местная администрация. По ее данным, инцидент случился в районе поселка Койва, который находится в 20 км. от Горнозаводска. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. «Убедительно просим воздержаться от посещения данной лесной зоны, проявлять повышенную бдительность и строго соблюдать меры личной безопасности», - просят власти муниципалитета. По информации местной газеты «Новости», пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.