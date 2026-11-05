В Екатеринбурге судят ОПГ за принуждение жертв заключать контракты с Минобороны

Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их временным жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны. «В дальнейшем с целью хищения денежных средств подозреваемые оформляли доверенности на распоряжение расчетными счетами потерпевших или дополнительные банковские карты к их счетам. В состав группы входили женщины, которые заключали фиктивные браки с потерпевшими для последующего получения положенных по закону компенсаций в случае их ранения или гибели»,— объясняла Ирина Волк.