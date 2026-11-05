В Екатеринбурге судят ОПГ за принуждение жертв заключать контракты с Минобороны
Свердловский областной суд рассматривает дело этнической группировки, члены которой, по версии следствия, применяли насилие к потерпевшим, заставляя их заключить контракты с Минобороны, а затем забирали себе полученные теми выплаты.
Как следует из данных картотеки суда, на скамье подсудимых Петр Калмыков, Василий Литовченко, Николай Литовченко, Олег Лукьянов, два Николая Марченко (имеют одинаковое имя и фамилию), Иван Марчинко. Они обвиняются в 12 эпизодах вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и 12 эпизодах похищения человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ).
Все жертвы преступников нуждались в деньгах. После получения ими единовременных выплат в размере более 1 млн руб. средства похищались с их банковских счетов.
Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их временным жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны. «В дальнейшем с целью хищения денежных средств подозреваемые оформляли доверенности на распоряжение расчетными счетами потерпевших или дополнительные банковские карты к их счетам. В состав группы входили женщины, которые заключали фиктивные браки с потерпевшими для последующего получения положенных по закону компенсаций в случае их ранения или гибели»,— объясняла Ирина Волк.