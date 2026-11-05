В Кисловодске за 237,5 млн рублей выставят на продажу здание мужской гимназии

Здание 1908–1911 годов постройки перешло в собственность города по решению суда в рамках дела о бесхозяйственном содержании памятника; собственник оспаривал решение, но проиграл во всех инстанциях. К моменту изъятия объект был доведён до аварийного состояния, восстановление оценивается более чем в 143 млн рублей.