В Кисловодске за 237,5 млн рублей выставят на продажу здание мужской гимназии
На продажу выставлен объект культурного наследия муниципального значения «Мужская гимназия купца И.В. Сильникова» по адресу: Кисловодск, проспект Ленина, 12–14. Лот включает право аренды земельного участка площадью 1,3 тыс. кв. м и право собственности на здание площадью около 1,2 тыс. кв. м. Начальная цена — 237,5 млн рублей. Прием заявок завершится 10 декабря 2026 года, торги назначены на 12 декабря 2026 года.
Продажа памятника проводится не впервые: аукцион октября 2025 года с начальной ценой 227,9 млн рублей и шагом 2,3 млн рублей не состоялся, в июне 2026 года конкурс не привлёк ни одной заявки. Сейчас цена превышает прежнюю примерно на 10 млн рублей.
Здание 1908–1911 годов постройки перешло в собственность города по решению суда в рамках дела о бесхозяйственном содержании памятника; собственник оспаривал решение, но проиграл во всех инстанциях. К моменту изъятия объект был доведён до аварийного состояния, восстановление оценивается более чем в 143 млн рублей.
Условия сделки исключают реализацию лота без реставрационных работ: покупатель обязан провести восстановление здания в установленные сроки. Рассматриваемый сценарий использования — приспособление под гостиницу категории не ниже трёх звёзд с номерным фондом от 10 номеров. Восстановительные работы частично профинансирует победитель торгов; часть выручки от реализации лота возвращается прежнему собственнику.