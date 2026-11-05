В самарском парке «Воронежские озера» сделают площадки для выгула собак
На месте старого дуба на площадке высадили четырехметровую ель, которую будут наряжать к Новому году
В парке «Воронежские озера» в Самаре планируется организовать площадку для цивилизованного и безопасного выгула собак. Это станет одним из этапов благоустройства территории, сообщил глава города Иван Носков по итогам выездной проверки работ в парке.
Также мэр проверил очистку самого крупного водоема парка. «Мусора много, причем именно бытового, которому ни в одном водоеме вообще не место», — отметил Иван Носков.
Парк «Воронежские озера» благоустраивают в Самаре по программе «Формирование комфортной городской среды». Во время приемки работ председатель ТОС Нина Староквашева попросила очистить водоем, убрать засохший дуб и высадить больше хвойных деревьев. Специалисты убрали старый дуб, а на его месте высадили четырехметровую ель: в 2026 году дереву дадут время прижиться и окрепнуть, а со следующего года его можно будет наряжать к новогодним праздникам.
Рядом появились еще три ели и две рябины. Всего в рамках благоустройства на территории парка высадили 55 кленов, 15 гибридных ив, 1000 кустовых ив и 400 кустов дерена.
Помимо площадки для выгула собак, следующими этапами благоустройства станут обустройство сети тропинок и дополнительного освещения в парке.