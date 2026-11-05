В самарском парке «Воронежские озера» сделают площадки для выгула собак

Парк «Воронежские озера» благоустраивают в Самаре по программе «Формирование комфортной городской среды». Во время приемки работ председатель ТОС Нина Староквашева попросила очистить водоем, убрать засохший дуб и высадить больше хвойных деревьев. Специалисты убрали старый дуб, а на его месте высадили четырехметровую ель: в 2026 году дереву дадут время прижиться и окрепнуть, а со следующего года его можно будет наряжать к новогодним праздникам.