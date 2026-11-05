В Ярославле задержали подозреваемую в краже золота на 450 тысяч рублей

По данным полиции, девушка познакомилась с молодым человеком, приехала в Ярославль и стала бывать в гостях у его родственниц. Из их квартир пропали ювелирные изделия на сумму около 200 тыс. и 250 тыс. руб. Похищенные украшения подозреваемая сдала в ломбард.