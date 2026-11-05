В Ярославле задержали подозреваемую в краже золота на 450 тысяч рублей
В Ярославле задержали 20-летнюю жительницу Республики Коми, подозреваемую в краже золотых украшений из квартир матери и бабушки ее знакомого. Общий ущерб составил около 450 тыс. руб., сообщает УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, девушка познакомилась с молодым человеком, приехала в Ярославль и стала бывать в гостях у его родственниц. Из их квартир пропали ювелирные изделия на сумму около 200 тыс. и 250 тыс. руб. Похищенные украшения подозреваемая сдала в ломбард.
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела о краже (ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.