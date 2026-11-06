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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Ярославль

Ресторан с прошлым

Новый проект Silvie в отреставрированной Ротонде Гостиного двора
Задуманная когда-то как легкий торговый павильон в ансамбле ярославского Гостиного двора, Ротонда прошла долгий путь от «круглой лавки» до объекта культурного наследия, который снова стал живым пространством. Сегодня в ее стенах работает ресторан Silvie — место, где архитектура начала XIX века получает современное прочтение и остается главной.
Ресторан Silvie после реставрации

Ресторан Silvie после реставрации

Алексей Силин

Легенда рассказывает о встрече французской хранительницы леса Сильвии и русского кулинара Ярослава. Их история — это не просто романтический сюжет, а способ говорить о соединении двух культур под одним куполом. Эту историю здесь знает каждый, и официант с удовольствием пересказывает ее гостям.
Сюжет точно отражает философию места. Здесь не стилизуют прошлое и не делают из здания театральную сцену. Старинные стены девятнадцатого века, колонны, характер и масштаб остаются главными, а современный слой — дерево, растительные мотивы, ощущение леса под куполом — лишь мягко дополняет их, не заслоняя.
Интерьер ресторана Silvie после реставрации

Интерьер ресторана Silvie после реставрации

Алексей Силин

Ротонда появилась в начале XIX века как часть ансамбля Гостиного двора по проекту ярославского архитектора Петра Панькова. Замысел был точным и характерным для своего времени: легкий восьмигранный павильон с галереей и колоннадой, который должен был завершать торговую площадь и работать как открытое, почти парковое пространство. Изначально его крыли «китайской» кровлей, позже заменили ее на купол — так здание лучше вписалось в общий ритм ансамбля. С самого начала Ротонда предназначалась для торговли и быстро получила имя «круглая лавка». В ее архитектуре соединились ясность классицизма и практическая функция: пропорции, свет и колонны сразу задавали характер места.
В 1831 году Ротонда сильно пострадала от пожара и была отстроена заново, сохранив при этом часть первоначальной кладки. Позже здание пережило смену эпох. В советские годы оно сменило прежний торговый характер на более утилитарный: его использовали под разные нужды торговли и промышленности того времени, закладывали проемы, меняли внутреннее устройство. Дом несколько раз ремонтировали, но постепенно он отошел на второй план и надолго остался в стороне от активной городской жизни.
Ротонда во время реставрации

Ротонда во время реставрации

Алексей Силин

К началу XXI века Ротонда уже долгое время стояла почти без дела. В 2014 году здание перешло в частную собственность, а в 2020-х годах родилась идея открыть в Ротонде ресторан, и начались работы по ее восстановлению с сохранением статуса архитектурного памятника. Концепция была обусловлена самой архитектурой места: она оставалась основой пространства, а новая функция в нее встраивалась.
«Для нас Ротонда — это не застывший архитектурный памятник и не музейная экспозиция, а живое пространство, с которым ежедневно встречаются горожане и гости. Ее архитектура сохраняет спокойную, почти парковую атмосферу старого центра Ярославля и наполняет место новым смыслом. Так здание продолжает свою историю сегодня», — говорит директор по маркетингу ресторанного холдинга «СчастьЕсть» Дарья Довиденко.
Архитектура Ротонды задает характер пространства с первых шагов. Круглый объем, купол и галерея с колоннами держат спокойный, почти театральный ритм — тот, что когда-то был свойственен французским парковым павильонам XVIII века. В Silvie этот ритм бережно сохраняют: материалы и формы точно следуют характеру здания. Свет проходит по старым линиям и держит пространство живым и воздушным даже в плотном городском окружении.
Лестница на второй этаж ресторана Silvie

Лестница на второй этаж ресторана Silvie

Алексей Силин

Авторам проекта удалось точно реализовать идею, оставив главное нетронутым. Замысел считывается уже при первом взгляде — не стилизация под эпоху, а уважительный диалог с зданием. Большая часть стен сохранилась здесь с 1813 года и остается основой зала.
Внутри живет образ леса. Теплое дерево, растительные мотивы и фигуры животных складываются в ощущение неторопливой прогулки по французскому саду XVIII века или тихой дороги по более ранним ярославским землям.
В кухне Silvie находит продолжение легенда о любви Сильвии и Ярослава: русский и французский мотивы соединяются и дополняют друг друга. Яркие акценты русской кухни — борщ и холодец — стоят рядом с французскими блюдами. Среди них — луковый суп по бабушкиному рецепту повара из Нормандии, который гости отмечают чаще других.
Винная карта держит точную и сдержанную линию. Основной акцент сделан на Франции, рядом стоят позиции Старого и Нового Света и имена российских виноделов. Вина по бокалам и безалкогольные напитки работают как сопровождение к столу, а не как отдельная витрина.
Винтажный декор в единой стилистике с интерьером

Винтажный декор в единой стилистике с интерьером

Алексей Силин

Сегодня Silvie занимает важное место в культурной ДНК Ярославля — здесь творится современная история города. Каждый день Ротонда вписывает новое слово в его архитектурное, культурное и гастрономическое наследие и открывает в нем свою страницу.
Ольга Распутина
Стиль Ярославль