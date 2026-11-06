Ресторан с прошлым

Ротонда появилась в начале XIX века как часть ансамбля Гостиного двора по проекту ярославского архитектора Петра Панькова. Замысел был точным и характерным для своего времени: легкий восьмигранный павильон с галереей и колоннадой, который должен был завершать торговую площадь и работать как открытое, почти парковое пространство. Изначально его крыли «китайской» кровлей, позже заменили ее на купол — так здание лучше вписалось в общий ритм ансамбля. С самого начала Ротонда предназначалась для торговли и быстро получила имя «круглая лавка». В ее архитектуре соединились ясность классицизма и практическая функция: пропорции, свет и колонны сразу задавали характер места.