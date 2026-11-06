Ресторан с прошлым
Новый проект Silvie в отреставрированной Ротонде Гостиного двора
Задуманная когда-то как легкий торговый павильон в ансамбле ярославского Гостиного двора, Ротонда прошла долгий путь от «круглой лавки» до объекта культурного наследия, который снова стал живым пространством. Сегодня в ее стенах работает ресторан Silvie — место, где архитектура начала XIX века получает современное прочтение и остается главной.
Легенда рассказывает о встрече французской хранительницы леса Сильвии и русского кулинара Ярослава. Их история — это не просто романтический сюжет, а способ говорить о соединении двух культур под одним куполом. Эту историю здесь знает каждый, и официант с удовольствием пересказывает ее гостям.
Сюжет точно отражает философию места. Здесь не стилизуют прошлое и не делают из здания театральную сцену. Старинные стены девятнадцатого века, колонны, характер и масштаб остаются главными, а современный слой — дерево, растительные мотивы, ощущение леса под куполом — лишь мягко дополняет их, не заслоняя.
Ротонда появилась в начале XIX века как часть ансамбля Гостиного двора по проекту ярославского архитектора Петра Панькова. Замысел был точным и характерным для своего времени: легкий восьмигранный павильон с галереей и колоннадой, который должен был завершать торговую площадь и работать как открытое, почти парковое пространство. Изначально его крыли «китайской» кровлей, позже заменили ее на купол — так здание лучше вписалось в общий ритм ансамбля. С самого начала Ротонда предназначалась для торговли и быстро получила имя «круглая лавка». В ее архитектуре соединились ясность классицизма и практическая функция: пропорции, свет и колонны сразу задавали характер места.
В 1831 году Ротонда сильно пострадала от пожара и была отстроена заново, сохранив при этом часть первоначальной кладки. Позже здание пережило смену эпох. В советские годы оно сменило прежний торговый характер на более утилитарный: его использовали под разные нужды торговли и промышленности того времени, закладывали проемы, меняли внутреннее устройство. Дом несколько раз ремонтировали, но постепенно он отошел на второй план и надолго остался в стороне от активной городской жизни.
К началу XXI века Ротонда уже долгое время стояла почти без дела. В 2014 году здание перешло в частную собственность, а в 2020-х годах родилась идея открыть в Ротонде ресторан, и начались работы по ее восстановлению с сохранением статуса архитектурного памятника. Концепция была обусловлена самой архитектурой места: она оставалась основой пространства, а новая функция в нее встраивалась.
«Для нас Ротонда — это не застывший архитектурный памятник и не музейная экспозиция, а живое пространство, с которым ежедневно встречаются горожане и гости. Ее архитектура сохраняет спокойную, почти парковую атмосферу старого центра Ярославля и наполняет место новым смыслом. Так здание продолжает свою историю сегодня», — говорит директор по маркетингу ресторанного холдинга «СчастьЕсть» Дарья Довиденко.
Архитектура Ротонды задает характер пространства с первых шагов. Круглый объем, купол и галерея с колоннами держат спокойный, почти театральный ритм — тот, что когда-то был свойственен французским парковым павильонам XVIII века. В Silvie этот ритм бережно сохраняют: материалы и формы точно следуют характеру здания. Свет проходит по старым линиям и держит пространство живым и воздушным даже в плотном городском окружении.
Авторам проекта удалось точно реализовать идею, оставив главное нетронутым. Замысел считывается уже при первом взгляде — не стилизация под эпоху, а уважительный диалог с зданием. Большая часть стен сохранилась здесь с 1813 года и остается основой зала.
Внутри живет образ леса. Теплое дерево, растительные мотивы и фигуры животных складываются в ощущение неторопливой прогулки по французскому саду XVIII века или тихой дороги по более ранним ярославским землям.
В кухне Silvie находит продолжение легенда о любви Сильвии и Ярослава: русский и французский мотивы соединяются и дополняют друг друга. Яркие акценты русской кухни — борщ и холодец — стоят рядом с французскими блюдами. Среди них — луковый суп по бабушкиному рецепту повара из Нормандии, который гости отмечают чаще других.
Винная карта держит точную и сдержанную линию. Основной акцент сделан на Франции, рядом стоят позиции Старого и Нового Света и имена российских виноделов. Вина по бокалам и безалкогольные напитки работают как сопровождение к столу, а не как отдельная витрина.
Сегодня Silvie занимает важное место в культурной ДНК Ярославля — здесь творится современная история города. Каждый день Ротонда вписывает новое слово в его архитектурное, культурное и гастрономическое наследие и открывает в нем свою страницу.