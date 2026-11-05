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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Активы «JTI Донской табак» передали во временное управление

Активы ростовского табачного производителя «JTI Донской табак» перешли во временное управление АО «Промышленные активы». Основанием стал указ президента России Владимира Путина от 5 ноября 2026 года.
В перечень имущества, на которое распространяется временное управление, вошли доли в уставных капиталах ряда российских компаний группы JTI. Так, под управление переданы 99,9% долей ООО «Дж.Т.И. Донской табак», принадлежащие ООО «Дж.Т.И. Россия», и 0,0001% долей, находящихся в собственности АО «Переславль-Табак».
Компания выпускает сигареты и табачную продукцию под марками Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, а также системы нагревания табака Ploom.
Мария Хоперская