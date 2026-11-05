Активы «JTI Донской табак» передали во временное управление

В перечень имущества, на которое распространяется временное управление, вошли доли в уставных капиталах ряда российских компаний группы JTI. Так, под управление переданы 99,9% долей ООО «Дж.Т.И. Донской табак», принадлежащие ООО «Дж.Т.И. Россия», и 0,0001% долей, находящихся в собственности АО «Переславль-Табак».