Активы «JTI Донской табак» передали во временное управление
Активы ростовского табачного производителя «JTI Донской табак» перешли во временное управление АО «Промышленные активы». Основанием стал указ президента России Владимира Путина от 5 ноября 2026 года.
В перечень имущества, на которое распространяется временное управление, вошли доли в уставных капиталах ряда российских компаний группы JTI. Так, под управление переданы 99,9% долей ООО «Дж.Т.И. Донской табак», принадлежащие ООО «Дж.Т.И. Россия», и 0,0001% долей, находящихся в собственности АО «Переславль-Табак».
Компания выпускает сигареты и табачную продукцию под марками Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, а также системы нагревания табака Ploom.