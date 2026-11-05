В КБР строят семь детсадов и ремонтируют более 50 учебных заведений

По словам Казбека Кокова, в республике возводят семь детских садов. Три из них предполагают принять по 100 воспитанников и располагаются в селах Кенделен и Старый Черек, еще один на 140 мест — в Баксане. В микрорайоне «Восточный» Нальчика началось строительство четырех детских садов общей вместимостью 500 мест.