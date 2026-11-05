В КБР строят семь детсадов и ремонтируют более 50 учебных заведений
В Кабардино-Балкарии продолжается реализация инфраструктурных проектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
По словам Казбека Кокова, в республике возводят семь детских садов. Три из них предполагают принять по 100 воспитанников и располагаются в селах Кенделен и Старый Черек, еще один на 140 мест — в Баксане. В микрорайоне «Восточный» Нальчика началось строительство четырех детских садов общей вместимостью 500 мест.
Кроме того, по данным властей, капитальный ремонт проводится более чем в 50 образовательных учреждениях, включая школы, детские сады и колледжи. Отмечается, что близится к завершению строительство нового онкологического диспансера, продолжается возведение очистных сооружений в Тырныаузе.
По программе формирования комфортной городской среды завершено благоустройство 35 из 38 запланированных объектов. Еще три проекта, победивших во всероссийском конкурсе, находятся в работе: экстрим-парк в Нальчике, проект «Город не отпускает» в Чегеме и парк «Заря» в Майском.
В сфере коммунальной инфраструктуры реконструируют водозабор «Головной» в Нальчике и ведут работы на 19 объектах водоснабжения и водоотведения – 12 из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Также завершено строительство водовода «Кара-Суу — Бабугент — Кашхатау».
В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» уже введены в эксплуатацию семь объектов общей протяженностью более 35 км.