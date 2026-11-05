В Глазове начальника отдела ЧМЗ оштрафовали за взятку в 143 тысяч рублей
Он помог поставщику выиграть закупку, передав ему проект техзадания
Глазовский районный суд признал начальника отдела металлообработки технологической службы АО «ЧМЗ» виновным в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 550 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
По материалам дела, в сентябре 2023 года мужчина передал представителю компании, поставлявшей заводу инструменты, проект технического задания с основными характеристиками товара. Это позволило устранить конкуренцию при закупке и заключить договор именно с этой организацией. За помощь мужчина получил 143 тыс. руб. Деньги поступили на банковскую карту его супруги.
Суд признал его виновным в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Помимо штрафа, ему на два года запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных корпорациях, компаниях и предприятиях. Полученные в качестве взятки 143 тыс. руб. конфискованы в доход государства.