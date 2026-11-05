В Глазове начальника отдела ЧМЗ оштрафовали за взятку в 143 тысяч рублей

По материалам дела, в сентябре 2023 года мужчина передал представителю компании, поставлявшей заводу инструменты, проект технического задания с основными характеристиками товара. Это позволило устранить конкуренцию при закупке и заключить договор именно с этой организацией. За помощь мужчина получил 143 тыс. руб. Деньги поступили на банковскую карту его супруги.