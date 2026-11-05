Прогноз кредитного рейтинга Ярославской области стал негативным

По оценке «Эксперт РА», по итогам 2026 года рост реального ВРП региона замедлится до 0,5%. Доходы областного бюджета агентство прогнозирует на уровне 162,4 млрд руб., расходы — 173,1 млрд руб. При этом за девять месяцев доходы бюджета выросли на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года, а дефицит на 1 октября составил 10,6 млрд руб.