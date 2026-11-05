Прогноз кредитного рейтинга Ярославской области стал негативным
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Ярославской области на уровне ruA-, но изменило прогноз со стабильного на негативный, указав на риски ухудшения бюджетных показателей и роста стоимости обслуживания долга. Об этом сообщается в релизе агентства.
В агентстве связывают изменение прогноза с ожидаемым замедлением роста валового регионального продукта (ВРП), возможным недополучением налоговых доходов при сохранении роста расходов бюджета, а также привлечением рыночных заимствований, которые увеличивают стоимость обслуживания долга.
По оценке «Эксперт РА», по итогам 2026 года рост реального ВРП региона замедлится до 0,5%. Доходы областного бюджета агентство прогнозирует на уровне 162,4 млрд руб., расходы — 173,1 млрд руб. При этом за девять месяцев доходы бюджета выросли на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года, а дефицит на 1 октября составил 10,6 млрд руб.
Негативный прогноз предполагает высокую вероятность снижения кредитного рейтинга региона в течение ближайших 12 месяцев. Среди факторов, сдерживающих рейтинговую оценку, агентство также отмечает слабую инвестиционную активность и высокую долю краткосрочного долга.