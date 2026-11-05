В Башкирии компания заплатит 710 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности
По постановлениям Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры компанию оштрафовали на 710 тыс. руб. за нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ) и правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).
По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Риал».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, компания по договору аренды получила лесной участок в Нуримановском лесничестве, в том числе для организации отдыха граждан. При этом на участке с нарушением требований пожарной и санитарной безопасности складировались остатки от рубки деревьев, производственные и бытовые отходы, что создавало угрозу возникновения лесного пожара.
По требованию природоохранного прокурора нарушения устранены, лесной участок очищен от отходов.