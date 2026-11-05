В Башкирии компания заплатит 710 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, компания по договору аренды получила лесной участок в Нуримановском лесничестве, в том числе для организации отдыха граждан. При этом на участке с нарушением требований пожарной и санитарной безопасности складировались остатки от рубки деревьев, производственные и бытовые отходы, что создавало угрозу возникновения лесного пожара.