Прокуратура оспорит выдачу разрешения на строительство ЖК в соцгороде в Ижевске

Согласно Единой информационной системе жилищного строительства, разрешение на строительство было выдано в мае 2026 года. Проектная декларация на портале появилась в августе. Сейчас идет строительство жилого комплекса площадью 21,1 тыс. кв. м. По проекту в нем будет 291 квартира, количество этажей — от 13 до 18. Сдать дом планируется в третьем квартале 2029 года. В 2021 году на участке снесли двухэтажное здание бывшего профессионального училища №7, построенное еще в 1931-м.