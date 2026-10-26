Прокуратура оспорит выдачу разрешения на строительство ЖК в соцгороде в Ижевске
Надзорный орган нашел нарушения
Прокуратура Удмуртии требует признать незаконной выдачу разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса «Событие» на улице Орджоникидзе в Ижевске. Надзорный орган направил соответствующий иск в Арбитражный суд Удмуртии, сообщает пресс-служба судебной инстанции.
По мнению ведомства, имелись нарушения при выдаче разрешения. Какие именно — на момент публикации неизвестно. Ответчик — минстрой Удмуртии. Третьими лицами указаны спецзастройщики «Дом на Ленина» и «Восточный парус», а также администрация Ижевска. Предварительное судебное заседание состоится днем 24 ноября.
Согласно Единой информационной системе жилищного строительства, разрешение на строительство было выдано в мае 2026 года. Проектная декларация на портале появилась в августе. Сейчас идет строительство жилого комплекса площадью 21,1 тыс. кв. м. По проекту в нем будет 291 квартира, количество этажей — от 13 до 18. Сдать дом планируется в третьем квартале 2029 года. В 2021 году на участке снесли двухэтажное здание бывшего профессионального училища №7, построенное еще в 1931-м.