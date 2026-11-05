Компания «Свартак» из Нальчика признана банкротом с долгом в 174,5 млн рублей

Решением Арбитражного суда КБР от 3 ноября 2026 года ООО «Свартак» признано несостоятельным, в отношении компании открыто конкурсное производство. Компания, занимающаяся оптовой торговлей подъемно-транспортными машинами и оборудованием, задолжала кредиторам 174,45 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).