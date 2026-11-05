Компания «Свартак» из Нальчика признана банкротом с долгом в 174,5 млн рублей
Решением Арбитражного суда КБР от 3 ноября 2026 года ООО «Свартак» признано несостоятельным, в отношении компании открыто конкурсное производство. Компания, занимающаяся оптовой торговлей подъемно-транспортными машинами и оборудованием, задолжала кредиторам 174,45 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Конкурсным управляющим утверждена Ворокова Мадина Руслановна, член Ассоциации МСРО «Содействие». Исковое заявление, поданное ликвидатором общества Олегом Кушховым, изначально было оставлено судом без движения 14 сентября 2026 года, однако заявитель устранил все формальные нарушения в установленный срок.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Свартак» зарегистрировано в июле 2012 года в Нальчике. Основной вид деятельности — торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель — Олег Кушхов. Выручка компании за 2025 год составила 440 млн рублей, прибыль — 12 тысяч рублей.
Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 3 ноября 2026 года. Ликвидатор просит признать компанию банкротом и ввести в отношении нее конкурсное производство по упрощенной процедуре.
Кредиторы могут предъявить свои требования для включения в реестр в течение двух месяцев с даты публикации настоящего сообщения.